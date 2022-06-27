Макушинский район, Курганская область, , 16:31 — REGNUM В Курганской области раскрыто дело об убийстве 16-летне давности. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

На месте убийства Из архива СУ СКР по Курганской области

Установлено, что 29 июня 2006 года пьяный гражданин пришёл в дом своего соседа, расположенный в Макушино, где стал вести себя агрессивно. Потерпевший был инвалидом по зрению и практически ничего не видел. Злоумышленник ударил сидевшего в кресле инвалида кирпичом, от чего тот скончался на месте. Место происшествия нападавший покинул, и скрылся из региона.

Подозреваемого установили следователи из аналитической группы по раскрытию преступлений прошлых лет. Они вышли на жителя Тюмени 1978 года рождения, которому предъявлено обвинение в убийстве. В скором времени дело по существу рассмотрит суд.