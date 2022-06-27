Тегеран, , 16:32 — REGNUM В переговорах по ядерной сделке с Ираном в столице Катара, возожно, будет участвовать иранский представитель Али Багери Кани, сообщает 27 июня Tasnim. Он 28 июня отправляется в столицу Катара.

Али Багери Кяни Mostafa Asgari

Уточняется, что глава делегации Ирана на переговорах по ядерной сделке едет в Доху, которая выбрана в качестве площадки для очередной профильной встречи.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в переговорах в Дохе по ядерной сделке будет участвовать глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

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