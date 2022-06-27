Степанакерт, 27 июня, 2022, 16:32 — ИА Регнум. Сведения о переброске российских миротоворцев из Карабаха на Украину являются дезинформацией. Об этом 23 июня в интервью ИА REGNUM, отвечая на вопрос о распространявшейся в азербайджанских СМИ информации о выводе части российских миротворцев из региона на Украину, заявил министр иностранных дел Нагорно-Карабахской республики Давид Бабаян.

Российские миротворцы осуществляют разминирование в Степанакарте mil.ru

Это чистая дезинформация! Но она является дезинформация геополитического характера. Во-первых, российский миротворческий контингент насчитывает менее 2 000 человек. Ну как можно такой маленький контингент ещё и уменьшать? Во-вторых, какую роль могут сыграть 500 человек или даже 2 000, которых могут перебросить на Украину? Поэтому, это, конечно неправда! Но таким образом некоторые силы в самом Азербайджане пытаются поднять русофобскую волну. Никаких передислокаций российских миротворцев из Карабаха на Украину или в другие места просто не происходит. Это не соответствует действительности, потому что состав миротворческого контингента постоянен. Давид Бабаян

Напомним, что после начала специальной военной операции на Украине в азербайджанских и украинских СМИ появилась информация о переброске туда значительной части российских миротворцев.