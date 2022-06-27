Петрозаводск, 27 июня, 2022, 16:22 — ИА Регнум. Еще двое жителей Карелии погибли в ходе спецоперации по защите Донбасса, сообщил 27 июня глава республики Артур Парфенчиков, выразивший искренние соболезнования родным и близким погибших воинов.

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«Гвардии старший сержант Дмитрий Карсаков из Видлицы Олонецкого района. Служил по контракту, был командиром отделения реактивной артиллерийской батареи, — рассказал губернатор. — Владимир Ясевич из Питкяранты отправился добровольцем на помощь жителям Донбасса».

vk.com/aparfenchikov Дмитрий Карсаков

vk.com/aparfenchikov Владимир Ясевич

К настоящему времени при исполнении воинского долга во время спецоперации, по данным властей Карелии, погиб 21 выходец из региона. Напомним, что из республики в район проведения СВО отправились не только военнослужащие по контракту и офицеры, но и группа добровольцев.