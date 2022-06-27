Лос-Анджелес, США, 27 июня 2022, 16:16 — REGNUM Американский актёр Джонни Депп ведёт переговоры о своём участии в новом фильме франшизы «Пираты Карибского моря». Об этом 27 июня пишет издание Poptopic, ссылаясь на свой источник.

Джонни Депп
Джонни Депп
NJM2010

По словам инсайдера, компания Disney предложила Деппу контракт на $301 млн, чтобы он вернулся к роли капитана Джека Воробья в новом фильме франшизы. «В Disney очень заинтересованы в том, чтобы наладить отношения с Джонни Деппом. Они связались с актёром ещё до судебного разбирательства с Эмбер Хёрд по делу о клевете и спросили, заинтересован ли он в возвращении в ещё один или два фильмах о пиратах», — рассказал источник. «Я знаю, что корпорация прислала ему подарочную корзину с очень сердечным письмом, но я не знаю, как оно было получено. Но что я могу вам сказать, так это то, что студия уже набросала проект фильма о Джеке Воробье, поэтому они очень надеются, что Джонни простит их и вернётся к роли своего культового персонажа», — добавил он.

Ранее Джонни Депп заявил, что не вернётся во франшизу «Пираты Карибского моря», даже если ему заплатят $300 млн. Именно поэтому, по словам источника, Disney предлагает $301 млн.

Напомним, что Disney исключила Джонни Деппа из франшизы в 2018 году. Причиной стал скандал, вызванный обвинениями в насилии со стороны бывшей жены актёра Эмбер Хёрд.

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