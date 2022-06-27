Лос-Анджелес, США, 27 июня, 2022, 16:16 — ИА Регнум. Американский актёр Джонни Депп ведёт переговоры о своём участии в новом фильме франшизы «Пираты Карибского моря». Об этом 27 июня пишет издание Poptopic, ссылаясь на свой источник.

NJM2010 Джонни Депп

По словам инсайдера, компания Disney предложила Деппу контракт на $301 млн, чтобы он вернулся к роли капитана Джека Воробья в новом фильме франшизы. «В Disney очень заинтересованы в том, чтобы наладить отношения с Джонни Деппом. Они связались с актёром ещё до судебного разбирательства с Эмбер Хёрд по делу о клевете и спросили, заинтересован ли он в возвращении в ещё один или два фильмах о пиратах», — рассказал источник. «Я знаю, что корпорация прислала ему подарочную корзину с очень сердечным письмом, но я не знаю, как оно было получено. Но что я могу вам сказать, так это то, что студия уже набросала проект фильма о Джеке Воробье, поэтому они очень надеются, что Джонни простит их и вернётся к роли своего культового персонажа», — добавил он.

Ранее Джонни Депп заявил, что не вернётся во франшизу «Пираты Карибского моря», даже если ему заплатят $300 млн. Именно поэтому, по словам источника, Disney предлагает $301 млн.

Напомним, что Disney исключила Джонни Деппа из франшизы в 2018 году. Причиной стал скандал, вызванный обвинениями в насилии со стороны бывшей жены актёра Эмбер Хёрд.