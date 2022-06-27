Ижевск, , 16:15 — REGNUM По состоянию на 22 июня текущего года управление Роспотребнадзора по Удмуртии не выдало ни одного санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии водного объекта санитарным правилам и условиям безопасного для здоровья населения использования для отдыха. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

На пляже (сс) Dito Hendarto

В период с 23 мая специалисты управления исследовали 45 проб воды из открытых водоемов на санитарно-химические показатели, из них 34 пробы не соответствовали установленным гигиеническим нормативам, что свидетельствуют об органическом загрязнении воды, 98 проб воды на микробиологические, вирусологические и паразитологические показатели, из них 4 пробы не соответствовали установленным гигиеническим нормативам по показателю ОКБ (обощенные колиформные бактерии), 15 — по показателю E. coli, 7 — по энтерококкам, в одной пробе воды обнаружен возбудитель синегнойной палочки.

Как сообщало ИА REGNUM, единственным местом в Ижевске, где можно отдыхать у воды, ранее был признан городской пляж. Анализ песка соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям.