Москва, 27 июня, 2022, 16:13 — ИА Регнум. В массовый крах крупных майнинговых компаний, вызванный падением котировок криптовалют, верится с трудом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 27 июня заявила ведущий научный сотрудник базовой кафедры цифровой экономики ИРИО РЭУ им. Г. В. Плеханова Наталья Мамедова.

Криптовалюта

«Во-первых, многие компании нарастили «жирок» и вполне способны пережить очередную зиму криптовалют, — сказал Мамедова. — Во-вторых, несмотря на ужесточение денежно-кредитной политики, беспрецедентного роста процентных ставок экономики развитых стран не выдержат. Текущие показатели рынка не дают оснований для скачка стоимости акций компаний-майнеров. Все-таки рост инфляции и крах Terra и Luna негативно влияют на ожидания инвесторов. Ожидать, что стоимость оборудования для майнинга существенно снизится, не приходится. Спрос на него остаётся высоким, но колебания цен на оборудование возможны».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, у компаний-майнеров остается все меньше пространства для маневра на фоне продолжающегося падения котировок криптовалют.