Волгоград, , 16:17 — REGNUM В Волгоградской области за минувшие сутки в ковид-госпитали направили 25 человек с подтверждённым COVID-19, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 27 июня в федеральном оперативном штабе. Выписаны после лечения 55 пациентов.

Экспресс-тест на коронавирус Ярослав Чингаев (с) ИА REGNUM

Всего в Волгоградской области коронавирус выявлен у 224 652 жителей. Завершили лечение выздоровлением 216 103 жителя. В летальной статистике 6 890 записей, за сутки новых смертей не зарегистрировано.

По данным регионального оперштаба, лечатся от COVID-19, в том числе амбулаторно, 1 659 пациентов.