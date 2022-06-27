Волгоград, 27 июня, 2022, 16:17 — ИА Регнум. В Волгоградской области за минувшие сутки в ковид-госпитали направили 25 человек с подтверждённым COVID-19, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 27 июня в федеральном оперативном штабе. Выписаны после лечения 55 пациентов.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Экспресс-тест на коронавирус

Всего в Волгоградской области коронавирус выявлен у 224 652 жителей. Завершили лечение выздоровлением 216 103 жителя. В летальной статистике 6 890 записей, за сутки новых смертей не зарегистрировано.

По данным регионального оперштаба, лечатся от COVID-19, в том числе амбулаторно, 1 659 пациентов.