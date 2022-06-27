Джакарта, 27 июня 2022, 16:10 — REGNUM Правительство Индонезии ограничит количество туристов, посещающих национальный парк Комодо, до 200 тысяч человек в год, начиная с 1 августа 2022 года, сообщает CNN Indonesia.
Туристам также необходимо бронировать билеты онлайн.
Согласно результатам исследования, идеальное количество туристов составляет 219 тысяч человек в год. Максимальное количество посетителей составляет 292 тысячи человек в год. Цена входного билета установлена на уровне 3,75 миллиона индонезийских рупий на человека.
Ограничительные меры необходимы не только для сохранения комодских варанов, но и экосистемы.
Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии Джоко Видодо встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.
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