Джакарта, 27 июня, 2022, 16:10 — ИА Регнум. Правительство Индонезии ограничит количество туристов, посещающих национальный парк Комодо, до 200 тысяч человек в год, начиная с 1 августа 2022 года, сообщает CNN Indonesia.

(сс) AleGranholm Варан

Туристам также необходимо бронировать билеты онлайн.

Согласно результатам исследования, идеальное количество туристов составляет 219 тысяч человек в год. Максимальное количество посетителей составляет 292 тысячи человек в год. Цена входного билета установлена на уровне 3,75 миллиона индонезийских рупий на человека.

Ограничительные меры необходимы не только для сохранения комодских варанов, но и экосистемы.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии Джоко Видодо встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.