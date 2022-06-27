Москва, , 16:10 — REGNUM Проводимая в последние годы США политика приводит к постепенному снижению значимости доллара в мировой экономике. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 27 июня заявил доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Аяз Алиев. Так он прокомментировал высказывание главы комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова (СРЗП) о том, что из-за санкций доллар становится не нужен России.

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«Проводимая в последние годы США политика приводит к постепенному снижению значимости доллара в мировой экономике. Страны ищут замены, и Россия в том числе. Если импорт будет переведён на другую валюту, то и спроса на доллары не будет», — сказал Алиев.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Аксаков заявил, что в РФ не обсуждается вопрос запрета хождения иностранной валюты для граждан.

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