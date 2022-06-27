Элиста, 27 июня, 2022, 16:09 — ИА Регнум. В Калмыкии компания «Калмнефтегаз» открыла новое газоконденсатное месторождение — Ферсманское (Юстинский район). Об этом ИА REGNUM сообщили в министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды республики 27 июня.

На газовом месторождении

«Ферсманское месторождение открыто благодаря колоссальному объёму проведённых геологоразведочных работ, результатом которых явилось открытие в пробуренной скважине №1 двух газоконденсатных залежей», — уточнили в ведомстве.

В ближайшие годы планируется провести бурение поисково-разведочной скважины №2 с последующим запуском пробной эксплуатации месторождения. Также предполагается построить эксплуатационный фонд скважин, инфраструктуру, создать рабочие места.