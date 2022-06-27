Москва, 27 июня 2022, 16:08 — REGNUM Дальнейшее падение стоимости криптовалют может спровоцировать банкротство некоторых компаний-майнеров. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 27 июня заявила ведущий научный сотрудник базовой кафедры цифровой экономики ИРИО РЭУ им. Г. В. Плеханова Наталья Мамедова.

Криптовалюта
Криптовалюта
ИА REGNUM

«Снижение стоимости акций компаний, работающих в сфере майнинга, является прямым следствием падения стоимости криптовалют, — сказала Мамедова. — Вообще рынок криптовалют характеризуется высокой волатильностью — падает на новостях об ограничениях регуляторов и растет на новостях о переводе части активов компаний в цифровой формат. Поэтому дальнейшее падение стоимости криптовалют может спровоцировать банкротство некоторых компаний-майнеров. Они уже вынуждены продавать свои цифровые активы, компенсируя закупку оборудования».

По ее словам, поскольку акции компаний-майнеров торгуются по стоимости, почти равной спотовой цене криптовалют, возможности для маневра у них почти нет.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть экспертное мнение, что снижение курса биткоина позитивно отразится на мировой экономике, так как больше энергии будет направляться в ее реальный сектор.

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