Москва, , 16:08 — REGNUM Дальнейшее падение стоимости криптовалют может спровоцировать банкротство некоторых компаний-майнеров. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 27 июня заявила ведущий научный сотрудник базовой кафедры цифровой экономики ИРИО РЭУ им. Г. В. Плеханова Наталья Мамедова.

Криптовалюта ИА REGNUM

«Снижение стоимости акций компаний, работающих в сфере майнинга, является прямым следствием падения стоимости криптовалют, — сказала Мамедова. — Вообще рынок криптовалют характеризуется высокой волатильностью — падает на новостях об ограничениях регуляторов и растет на новостях о переводе части активов компаний в цифровой формат. Поэтому дальнейшее падение стоимости криптовалют может спровоцировать банкротство некоторых компаний-майнеров. Они уже вынуждены продавать свои цифровые активы, компенсируя закупку оборудования».

По ее словам, поскольку акции компаний-майнеров торгуются по стоимости, почти равной спотовой цене криптовалют, возможности для маневра у них почти нет.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть экспертное мнение, что снижение курса биткоина позитивно отразится на мировой экономике, так как больше энергии будет направляться в ее реальный сектор.

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