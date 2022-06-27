Москва, 27 июня, 2022, 16:08 — ИА Регнум. Дальнейшее падение стоимости криптовалют может спровоцировать банкротство некоторых компаний-майнеров. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 27 июня заявила ведущий научный сотрудник базовой кафедры цифровой экономики ИРИО РЭУ им. Г. В. Плеханова Наталья Мамедова.

ИА REGNUM Криптовалюта

«Снижение стоимости акций компаний, работающих в сфере майнинга, является прямым следствием падения стоимости криптовалют, — сказала Мамедова. — Вообще рынок криптовалют характеризуется высокой волатильностью — падает на новостях об ограничениях регуляторов и растет на новостях о переводе части активов компаний в цифровой формат. Поэтому дальнейшее падение стоимости криптовалют может спровоцировать банкротство некоторых компаний-майнеров. Они уже вынуждены продавать свои цифровые активы, компенсируя закупку оборудования».

По ее словам, поскольку акции компаний-майнеров торгуются по стоимости, почти равной спотовой цене криптовалют, возможности для маневра у них почти нет.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть экспертное мнение, что снижение курса биткоина позитивно отразится на мировой экономике, так как больше энергии будет направляться в ее реальный сектор.