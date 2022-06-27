Сочи, Краснодарский край, 27 июня, 2022, 16:12 — ИА Регнум. Более сотни домовладений получили повреждения в Сочи из-за непогоды, сообщили 27 июня в пресс-службе городской администрации.

Джироламо Бассано. Потоп. 1590

Отмечается, что из-за сильных ливней, которые обрушились на город в ночь на 24 июня, 102 домовладения получили повреждения — в разной степени. В этих домах проживает 412 человек.

Местные власти пояснили, что сильно пострадавшие, а именно 82 человека, получат компенсации. По выплатам были созданы оценочные комиссии.

Добавим, что региональное МЧС опубликовало сообщение о штормовом предупреждении на ближайшие сутки.