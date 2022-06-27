Москва, , 16:06 — REGNUM Попытки ФРС США остановить инфляцию усилят риски сползания американской экономики в рецессию, что скажется на уровне жизни населения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 27 июня заявила доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Елена Воронкова. Так она прокомментировала предупреждения МВФ о том, что борьба с инфляцией в США может причинить «некоторую боль» американским потребителям.

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«МВФ уделяет серьезное внимание мониторингу состояния крупнейших экономик мира, в первую очередь США и Китая, поскольку рынки других стран испытывают также последствия их экономической политики, — сказала Воронкова. — Повышение ставки ФРС традиционно и вполне закономерно рассматривается монетарными властями как инструмент сдерживания инфляции, главным образом решая проблемы рыночных дисбалансов за счет сжатия спроса. Но одним из негативных эффектов применения указанного инструмента является замедление экономического роста, что представляет собой риск сползания американской экономики в рецессию и определенно скажется на уровне жизни населения».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что действия ФРС США могут обернуться ростом безработицы в Америке.

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