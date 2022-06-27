Санкт-Петербург, 27 июня, 2022, 16:11 — ИА Регнум. Температура воздуха в Петербурге по состоянию на 16 часов 27 июня составляет +30,5 градусов. Это всего на 1,7 градусов ниже абсолютного максимума для этого дня, составляющего +32,2 градуса.

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«Ну вот, достигли в Санкт-Петербурге первых в этом году +30 гр. Вчера +25 гр. тоже прошли незаметно, уж больно жарко было. Экстремум сегодняшнего дня +32,2 гр. был в 1940 году. Надеюсь не перекроем», — прокомментировал погодную ситуацию главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

По данным петербургского гидрометцентра, 27 июня температура воды в Неве составляет +20 градусов, в Финском заливе (курортная зона) от +21 до +25 градусов.