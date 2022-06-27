Кишинёв, , 16:00 — REGNUM Экс-президенту Молдавии Игорю Додону предъявили новое обвинение — по делу о покупке в 2008 году на Украине электроэнергии по завышенным ценам. Об этом 27 июня сообщает пресс-служба генпрокуратуры республики.

Игорь Додон Иван Шилов © ИА REGNUM

«Экс-президенту Молдавии предъявлено обвинение в превышении служебных полномочий, совершённое публичным лицом в интересах организованной преступной группы (ст. 46 и 326 п.3 Уголовного кодекса) в рамках дела Energocom», — отметили в ведомстве.

По версии следствия, при содействии Додона, молдавская компания Energocom заключила договор на поставку электроэнергии с Украины в Молдавию на невыгодных условиях, что нанесло ущерб государству около $12 млн. Сообщается, что экс-президент не признал вину.

Напомним, Додон в 2008 году был вице-премьером республики и курировал вопросы энергетики. Его уже вызывали по данному делу в генпрокуратуру в январе 2022 года. Ранее по делу Energocom никому не предъявляли обвинения.

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