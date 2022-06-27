Москва, 27 июня, 2022, 16:00 — ИА Регнум. Сегодня, 27 июня, по состоянию на 15:35 по мск августовский фьючерс на нефть марки Brent растет на 0,47%, торгуясь по $113,65 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт ИК «УНИВЕР Капитал»

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«Несмотря на то, что инвесторы все больше озабочены угрозами охлаждения мирового спроса, атаки на котировки нефти пока прекратились.

У инвесторов в портфелях есть немало гораздо более эфемерных по стоимости активов, от которых надо избавляться, а нефть на их фоне выглядит надежным инструментом.

Попытки стран большой семерки ограничить предельные цены на российскую нефть выглядят не очень обеспеченными реальными инструментами, но реально вызывают опасения того, что РФ снизит экспорт.

ОПЕК+ на этом фоне, скорее всего, не станет превышать квоты на добычу, оговоренные заранее, опасаясь, что рынок может быть перезатоварен.

Вероятно, движение нефти в боковом коридоре $105-115 продолжится», — предполагает эксперт.

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