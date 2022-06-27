Будапешт, , 15:59 — REGNUM В случае введения Европейским союзом эмбарго на поставки российского природного газа экономика сообщества «попадёт в беду» и потому в этом вопросе «временно» можно поверить здравому смыслу. Об этом 27 июня заявил глава канцелярии венгерского премьер-министра Гергей Гуйяш в интервью hirado. hu.

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«Мы видим, что все больше и больше людей мотивируют расширение санкций на газ, но серьезный контраргумент — то, что в отсутствие российского газа экономика Германии сильно попадет в беду, а если экономика Германии попадет в беду, то европейские экономики вообще попадут в беду. Поэтому здесь — хотя бы временно — можно довериться достижениям здравого смысла», — сказал он.

Также Гуйяш отметил, что вначале в Евросоюзе существовало согласие на тему того, что энергоресурсы из России не будут попадать под санкции.

«Потом вдруг внезапно в санкционный список попал уголь. Тогда мы договорились, что санкции не будут распространяться на нефть и газ, а сейчас уже и на нефть распространяются — мы получили исключение, потому что иначе невозможно было достичь консенсуса», — добавил глава канцелярии венгерского премьер-министра.

При этом он подчеркнул, что в своё время венгерские власти сделали всё возможное для замены российской нефти, однако она продолжает быть незаменимой.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-премьер, министр экономики Грузии Леван Давиташвили заявил, что обвинения председателя фракции Верховной рады Украины правящей украинской партии «Слуга народа» Давида Арахамии в том, что Грузия помогает России обходить санкции, не подкреплены доказательствами.