Москва, 27 июня, 2022, 15:55 — ИА Регнум. Сегодня, 27 июня, по состоянию на 15:25 по мск доллар на Московской бирже дешевеет на 0,26%, до 53,26 рубля. Евро теряет 0,16%, отступая до 55,98 рубля за евро, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт ИК «УНИВЕР Капитал» Артём Шахурин.

ИА REGNUM Рубль

«Информационное агентство Bloomberg заявило, что в ночь на 27 июня Россия впервые с 1918 года допустила дефолт по внешнему долгу, ссылаясь на то, что истек срок льготного погашения купонных выплати по двум выпускам российских евробондов.

Однако, несмотря на то, что на международном валютном рынке Forex эту идею начали активно отыгрывать, и даже торги в России открылись резкой просадкой отечественной валюты, просадка была довольно быстро выкуплена и рубль возобновил укрепление.

Во-первых, данный «дефолт» даже с формальной точки зрения притянут за уши и не соответствует реальной платежеспособности России.

Во-вторых, России сейчас не очень-то нужны западные займы — валюты и без того больше, чем того, что разрешено на нее покупать.

Тем временем налоговый период продолжается, и рубль, вероятно, продолжит укрепляться», — считает эксперт.

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