Саратов, 27 июня, 2022, 16:17 — ИА Регнум. В Саратове 47-летнего педофила осудили за совершение двух преступлений против половой свободы и неприкосновенности девочки. Мужчина частично признал свою вину, сообщает следственное управление СКР по Саратовской области.

Педофил

Установлено, что в квартиру дома в Саратове 29 января 2022 года к 11-летней девочке пришел ее друг со своим отчимом. Вечером 47-летний отчим отвел девочку в ее комнату и, оставшись наедине, совершил в отношении ребенка иные действия сексуального характера. Вскоре в квартиру пришла мать девочки и узнала о случившемся. Также дочь рассказала об аналогичном случае, произошедшем в августе 2021 года.

Суд приговорил саратовца к 13 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 1 год 6 месяцев.

ИА REGNUM напоминает, в июне 2021 года житель города Балашова встретил на пляже двух отдыхавших там 10-летних девочек. Воспользовавшись тем, что дети были одни, мужчина совершил в отношении них действия сексуального характера.

Читайте также: В Саратовской области педофил получил 15 лет за совращение детей