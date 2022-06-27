Сосновый Бор, Ленинградская область, 27 июня, 2022, 16:04 — ИА Регнум. На Ленинградской атомной электростанции в городе Сосновый Бор Ленинградской области сохранились планы по строительству яхт-клуба и Data-центра. Об этом 27 июня сообщил журналистам директор ЛАЭС Владимир Перегуда, отвечая на вопрос корреспондента ИА REGNUM.

Laes.ru Сосновый Бор и ЛАЭС

Планы по строительству этих объектов были озвучены еще в 2018 году. Согласно им, помещения на ЛАЭС, освобождающиеся после вывода из эксплуатации устаревших энергоблоков типа РБМК-1000, можно будет использовать для размещения фермы по майнингу криптовалюты и для создания научно-технологического центра. А в самом Сосновом Бору собирались создать яхт-клуб и стоянку для водного транспорта.

«Пирс, который был в ведении Ленинградской АЭС, передан был «Титану» (холдинг «Титан-2» занимается, в том числе, сооружением объектов атомной энергетики, — прим. ред.). И вот у них есть план по созданию яхт-клуба. Мы, конечно, работаем сейчас вместе в Росатоме. Я думаю, там со временем, если будут какие-то предложения получать в Ленинградской станции, мы обязательно подключимся», — отметил Владимир Перегуда.

Директор ЛАЭС ничего не сообщил о планах по строительству фермы для майнинга на площадях станции. Однако от создания Data-центра на базе ЛАЭС там не отказываются.

«Никто не отменил эту идею. Она ждёт своего выхода. Люди есть у нас на станции, которые этим занимаются. Но конкретно сегодня чего-то я сказать о том, что уже есть проект, или это пошло, — нет. Пока всё рассматривается с точки зрения экономической целесообразности», — уточнил Перегуда.

По словам директора ЛАЭС, этот проект настолько многогранен, что, реализовав его, можно остаться «без штанов». Он добавил, что электроэнергия и здание есть, поэтому Перегуда надеется, что к более плотному обсуждению проекта ещё вернутся.