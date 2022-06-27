Минск, 27 июня, 2022, 15:55 — ИА Регнум. Глава Самарской области Дмитрий Азаров и президент Белоруссии Александр Лукашенко обсудили вопросы расширения социально-экономического партнерства регионов двух стран. Об этом 27 июня сообщает пресс-служба правительства Самарской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

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«Вы не просто близкие нам люди. Вы — наши люди. Вы приехали в свою Белоруссию. Так будет всегда. События последних лет и дней нас в очередной раз убеждают, что нам надо быть вместе, нам нечего делить. Как только начнем делить, нас разделят», — приводит пресс-служба слова Лукашенко.

Азаров заявил, что для руководства региона реализация поставленных задач президентом России Владимиром Путиным по расширению сотрудничества с Белоруссией является огромной ответственностью.

В ходе встречи Азаров заявил, что одной из тем визита является решение проблем АвтоВАЗа.

«Мы взяли спецификацию с АвтоВАЗа, крупнейшего производителя автомобилей в России, заблаговременно передали коллегам. Уверен, что найдем перспективы для сотрудничества, которые, с одной стороны, позволят выйти на ритмичную работу нашему автогиганту, с другой стороны, будут выгодным сотрудничеством для предприятий Белоруссии», — приводит пресс-служба слова Азарова.

Лукашенко заявил, что рад тому, что белорусские товары востребованы на российском рынке.

«Сегодня вопрос не стоит, как продать, как это было раньше. Сегодня стоит вопрос, как удовлетворить спрос прежде всего России, огромной страны, по тем товарам, которые мы производим. Задача нашего правительства — ни в коем случае не отказать ни по одному из направлений, не оставить контракты неудовлетворенными. Мы об этом много в последние дни вели речь с президентом России, говоря об импортозамещении. Это вопрос номер один. И мы договорились, что очень жестко будем контролировать этот процесс», — сказал глава Белоруссии.

Он также сообщил, что в настоящее время есть все возможности, чтобы увеличить товарооборот между Белоруссией и Самарской областью.

«Нужно всего лишь выполнить до точки и запятой то, о чем мы ранее договаривались на различных уровнях. Сегодня сама жизнь нас к этому подталкивает и указывает тот правильный, может быть, единственный путь. Надо опираться на свое», — подчеркнул белорусский лидер.

Он заявил о готовности Белоруссии существенно увеличить объемы поставок самой современной сельскохозяйственной, автомобильной и дорожно-строительной техники.

Отмечается, что белорусским специалистам интересны исследования самарских ученых и экспертов оборонно-промышленного комплекса. При этом Белоруссия может поделиться накопленным опытом в развитии аграрного сектора, может расширить ассортимент поставок продовольствия, участвовать в проектировании и возведении социальных и промышленных объектов.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что Азаров возглавил делегацию Самарской области в Белоруссию.