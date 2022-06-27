Москва, , 15:54 — REGNUM Сообщения о том, что нидерландская компания Prosus ищет покупателя для интернет-ресурса «Авито», прокомментировал 27 июня заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин («Единая Россия») в своём телеграм-канале.

Антон Горелкин Государственная дума

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Парламентарию «немного смешно» читать о том, что в Нидерландах ищут для «Авито» покупателя, «далекого от государства».

«Да, действительно, сейчас мы взяли курс на формирование национального ИТ-рынка с присутствием нескольких суперигроков… Но расстояние, на котором они находятся от государства, примерно одинаковое, и определяется оно исключительно законодательством РФ», — отметил он.

Также Горелкин добавил, что ему всё равно, кто купит «Авито», так как в этом вопросе главное, чтобы над этим ресурсом, который прочно вошёл в жизнь почти всех российских граждан, был установлен национальный контроль.

«Мы видим, с какой легкостью иностранные компании уходят с нашего рынка — но что при этом становится с данными российских клиентов, накопленными за время работы здесь? В каких целях они сейчас используются ушедшими компаниями, никто не знает. В случае «Авито» объем таких данных не просто большой, он гигантский, и оперировать им должна только понятная нам российская компания», — пояснил депутат.

«Что касается возможной покупки «Авито» VK, это было бы оптимальное решение. Экосистеме холдинга нужна своя торговая площадка за пределами соцсети — а «Авито» после продажи нужен опытный собственник, способный инвестировать в дальнейшее развитие. Главное тут — сойтись в цене, и это намного важнее, чем мнимая «близость к государству», — добавил Горелкин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что количество запросов в Google по установке пиратских версий Windows увеличилось на 80−250%.