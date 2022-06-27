Каменск-Шахтинский, Ростовская область, 27 июня, 2022, 15:48 — ИА Регнум. В Ростовской области 42-летний житель Каменск-Шахтинского задержан по подозрению в убийстве 38-летней женщины — своей сожительницы. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении СКР 27 июня.

Pixabay.com Арест

Следователи полагают, что убийство произошло 25 июня. Трагедии предшествовала бытовая ссора. Мужчина нанёс женщине более десяти ударов ножом в область груди и верхних конечностей, от которых она скончалась на месте происшествия. С места преступления подозреваемый скрылся, но вскоре был задержан.

Решается вопрос о заключении злоумышленника под стражу. Свою вину он полностью признал.

Подозреваемым оказался фельдшер скорой помощи. По некоторым данным, после убийства он пытался свести счёты с жизнью.