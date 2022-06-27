Москва, 27 июня, 2022, 15:48 — ИА Регнум. Французское правительство дает старт новой эпохе в международной торговле, заявил корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор УК «УНИВЕР Сбережения» Виктор Шахурин.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Непонятно только, зачем было так долго продвигать рыночные принципы, настаивать на том, что доступ к рынкам и потребителям должен всегда быть конкурентным, ради этого вводить заградительные пошлины и ограничивать поставки энергоносителей из России.

Ведь куда проще диктовать продавцам сразу же итоговую цену, по которой они должны отдавать свой товар.

Остается только пожелать, чтобы партнеры России не останавливались на этом шаге и также ввели бы предельные цены, по которым может продаваться их продукция — элитные вина, вещи модных брендов, парфюмерия и другие предметы роскоши. А то как-то они дороговаты.

Есть риск, что экспортеры нефти и газа не смогут при ограничении цен их продукции позволить себе покупку французских товаров», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Франция выступает за установление «максимальной цены на нефть» на уровне стран-производителей.

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