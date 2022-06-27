Кишинёв, 27 июня 2022, 15:47 — REGNUM Экс-президента Молдавии Игоря Додона вызвали в генпрокуратуру республики. Об этом он 27 июня сообщил в своём телеграм-канале.
Додона подозревают в содействии хищению $12 млн при импорте электроэнергии в 2008 году. Тогда он был вице-премьером республики и курировал вопросы энергетики. По версии следствия, Додон, дал согласие закупать электроэнергию у Украины по завышенным ценам, чтобы участники схемы могли присвоить разницу при оплате.
Додон отметил, что возвращение к такому давнему делу свидетельствует, что следователи до сих пор не нашли никаких доказательств его вины по другим обвинениями.
«14 лет назад, мы покупали электроэнергию дешевле, чем многие страны в регионе. Если меня решили обвинить в этом, то что тогда говорить о последних событиях, когда Молдова закупает энергоресурсы на совершенно секретных условиях?», — сказал Додон.
Экс-президент заявил, что в таком случае нужно предъявлять обвинения представителям действующих властей.
Стоит отметить, что электричество для Молдавии в значительной мере приобретается за рубежом. Если ранее поставки осуществлялись с Приднестровья, то в мае в рамках «диверсификации» 30% электроэнергии стали импортировать с Украины, хотя, там она примерно на 45% дороже. Это привело к росту тарифов в республике.
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