Кишинёв, 27 июня, 2022, 15:47 — ИА Регнум. Экс-президента Молдавии Игоря Додона вызвали в генпрокуратуру республики. Об этом он 27 июня сообщил в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Додон

Додона подозревают в содействии хищению $12 млн при импорте электроэнергии в 2008 году. Тогда он был вице-премьером республики и курировал вопросы энергетики. По версии следствия, Додон, дал согласие закупать электроэнергию у Украины по завышенным ценам, чтобы участники схемы могли присвоить разницу при оплате.

Додон отметил, что возвращение к такому давнему делу свидетельствует, что следователи до сих пор не нашли никаких доказательств его вины по другим обвинениями.

«14 лет назад, мы покупали электроэнергию дешевле, чем многие страны в регионе. Если меня решили обвинить в этом, то что тогда говорить о последних событиях, когда Молдова закупает энергоресурсы на совершенно секретных условиях?», — сказал Додон.

Экс-президент заявил, что в таком случае нужно предъявлять обвинения представителям действующих властей.

Стоит отметить, что электричество для Молдавии в значительной мере приобретается за рубежом. Если ранее поставки осуществлялись с Приднестровья, то в мае в рамках «диверсификации» 30% электроэнергии стали импортировать с Украины, хотя, там она примерно на 45% дороже. Это привело к росту тарифов в республике.