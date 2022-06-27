Мадрид, , 15:46 — REGNUM Страны Североатлантического альянса восьмой год подряд увеличивают расходы на оборону, заявил 27 июня генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Йенс Столтенберг Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы сегодня можем обновить цифры. Мы ожидаем, что 2022 год станет восьмым годом подряд, когда союзники последовательно увеличивают расходы на оборону», — цитирует его РИА Новости.

Столтенберг добавил, что дальнейшее увеличение расходов на оборону будет обсуждаться в Мадриде, где 28–30 июня пройдет саммит альянса.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Столтенберг заявил, что лидеры стран НАТО на саммите в Мадриде утвердят стратегическую концепцию на ближайшие 10 лет, в которой Россия будет названа угрозой коллективной безопасности.

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