Мадрид, 27 июня 2022, 15:46 — REGNUM Страны Североатлантического альянса восьмой год подряд увеличивают расходы на оборону, заявил 27 июня генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
Столтенберг добавил, что дальнейшее увеличение расходов на оборону будет обсуждаться в Мадриде, где 28–30 июня пройдет саммит альянса.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Столтенберг заявил, что лидеры стран НАТО на саммите в Мадриде утвердят стратегическую концепцию на ближайшие 10 лет, в которой Россия будет названа угрозой коллективной безопасности.
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