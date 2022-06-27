Мадрид, 27 июня, 2022, 15:46 — ИА Регнум. Страны Североатлантического альянса восьмой год подряд увеличивают расходы на оборону, заявил 27 июня генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Иван Шилов ИА REGNUM Йенс Столтенберг

«Мы сегодня можем обновить цифры. Мы ожидаем, что 2022 год станет восьмым годом подряд, когда союзники последовательно увеличивают расходы на оборону», — цитирует его РИА Новости.

Столтенберг добавил, что дальнейшее увеличение расходов на оборону будет обсуждаться в Мадриде, где 28–30 июня пройдет саммит альянса.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Столтенберг заявил, что лидеры стран НАТО на саммите в Мадриде утвердят стратегическую концепцию на ближайшие 10 лет, в которой Россия будет названа угрозой коллективной безопасности.

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