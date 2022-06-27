Более сотни домов повреждено в Сочи из-за непогоды
Сочи, Краснодарский край, 27 июня, 2022, 15:44 — ИА Регнум. Более ста домов получили повреждения в результате непогоды в Сочи, сообщил 27 июня в телеграм-канале глава администрации города-курорта Алексей Копайгородский.
Мэр отметил, что в целом город оперативно привели в порядок после удара стихии, расчищены и пляжи, и набережные, и жилой сектор. В настоящее время, уточнил Копайгородский, погода улучшилась, курорт вернулся к привычной жизни.
Как сообщало ИА REGNUM, 24 июня на Сочи обрушились сильные ливни, подтопленными оказались жилые дома. Не обошлось без жертв — потоком воды в Чёрное море смыло два автомобиля с туристами. Одного мужчину удалось спасти, двое женщин погибли, трое детей и один взрослый числятся пропавшими без вести, их поиски ведутся.