Москва, 27 июня, 2022, 15:43 — ИА Регнум. ВКС России нанесли ракетный удар по заводу «Артём» в Киеве. Об этом 27 июня сообщили в Министерстве обороны РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Министерство обороны России

В министерстве рассказали, что 26 июня Воздушно-космические силы России нанесли удар четырьмя высокоточными ракетами по заводу «Артём», расположенном в Шевченковском районе Киева. Предприятие выпускало боеприпасы для украинских РСЗО.

Системы контроля подтвердили, что все четыре ракеты достигли цели и поразили объект. При этом гражданская инфраструктура в Киеве не пострадала.