Екатеринбург, , 15:42 — REGNUM В Екатеринбурге отношении руководителя частных охранных организаций осудили за организацию похищения человека. Об этом сообщает пресс-служба свердловской облпрокуратуры.

Суд Gorspravka09.ru

По данным следствия, одной строительной организации перешло право аренды участка земли в районе улиц Радищева и Шейнкмана в Екатеринбурге. Началось строительство многоэтажки. Но собственник попадавшего в зону строительства здания возражал против проведения работ. И в июле 2020 года учредитель и руководитель охранных предприятий и два его сообщника похитили собственника и увезли в неизвестном направлении.

После появившихся в СМИ публикаций потерпевшего отпустили. Двое исполнителей были осуждены в сентябре и октябре 2020 года. Теперь настал черёд и руководителя. Ему назначили пять лет колонии строгого режима и оштрафовали на 500 тыс. рублей.