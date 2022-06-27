Москва, , 15:42 — REGNUM Эксперты BIS говорят как о чем-то близком, о переломе в мировой экономике, который уже давно произошел, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт ИК «УНИВЕР Капитал» Владислав Исаев.

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«Тот рост инфляции и снижение производства в западном мире произошли уже более 20 лет назад, но прежде удавалось сливать инфляцию во внешний мир и маскировать сокращение производства в странах Запада за статистическими манипуляциями.

Если говорить о «торгуемых товарах», то есть том, что можно вывезти из одних стран в другие, то США и Европа многие годы производили их значительно меньше, чем потребляли. И отрицательное отношение потребления к спросу только возрастало.

Но внешне по статистике ВВП, где засчитывались всевозможные услуги, вроде стрижек для собак, операций по увеличению груди или перемене пола, юридических или финансовых консультаций, обороты головных контор предприятий, давно уже переместившихся в третий мир, Запад оставался лидером. Хотя и тут постепенно сдавал позиции странам, которые выпускали реальную продукцию.

До какого-то момента эту разницу удавалось покрывать неограниченной эмиссией долларов и евро и наращиванием долгов. Но ситуация вокруг Украины очень наглядно продемонстрировала, что эти долги могут в любой момент быть обнулены.

Именно этот факт, а не реальное сокращение поставок в связи с боевыми действиями сейчас заставляет и других держателей американского долга от него избавляться», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, мировая экономика близка к «переломному моменту», когда высокий рост цен станет нормальным явлением и его сложно будет взять под контроль, предупреждают аналитики.

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