Париж, 27 июня, 2022, 15:42 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о роли Украины по ситуации вокруг этой страны, сообщает Le Parisien.

Elysee.fr Эммануэль Макрон

На саммите G7 Эммануэль Макрон «очень четко сказал, что ничего в отношении Украины не будет решаться без Украины» и что «это её дело определять, когда вступить в переговоры с Россией».

Как сообщало ИА REGNUM, Франция призывает страны увеличить добычу нефти, чтобы сдержать рост цен.

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