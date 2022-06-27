Клинцовский район, Брянская область, 27 июня, 2022, 15:45 — ИА Регнум. В злоупотреблении должностными полномочиями уличили главу Лопатенской сельской администрации Клинцовского района Брянской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 27 июня в пресс-службе прокуратуры региона.

Sledcom.ru Уголовное дело

Надзорная проверка установила, что в 2015–2016 годах чиновник незаконно предоставила своему сыну и членам его семьи жилой дом из муниципального жилищного фонда села Лопатни. Затем жильё перевели в собственность мужчины.

По материалам прокуратуры в отношении главы администрации возбуждено уголовное дело, ход расследования которого находится на контроле.