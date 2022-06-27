Москва, , 15:38 — REGNUM Глава Yellow, Black and White Эдуард Илоян заявил, что компания займётся созданием новых проектов франшизы «Последний богатырь». Об этом 27 июня пишет «Бюллетень кинопрокатчика».

Последний богатырь Цитата х/ф «Последний богатырь», реж. Дмитрий Дьяченко, 2017

«В сказках все придумано за нас. Это народное творчество, которое нужно просто талантливо экранизировать. Наша компания пока сделала одну такую успешную франшизу «Последний богатырь», и эта франшиза будет продолжаться», — рассказал Илоян. «Мы позже анонсируем, как именно», — добавил он.

ИА REGNUM напоминает, что премьера первого фильма «Последний богатырь» Дмитрия Дьяченко состоялась в октябре 2022 года. Позже вышли продолжения «Последний богатырь: Корень зла» и «Последний богатырь: Посланник тьмы».

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