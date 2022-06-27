Москва, 27 июня, 2022, 15:38 — ИА Регнум. Глава Yellow, Black and White Эдуард Илоян заявил, что компания займётся созданием новых проектов франшизы «Последний богатырь». Об этом 27 июня пишет «Бюллетень кинопрокатчика».

Цитата х/ф «Последний богатырь», реж. Дмитрий Дьяченко, 2017 Последний богатырь

«В сказках все придумано за нас. Это народное творчество, которое нужно просто талантливо экранизировать. Наша компания пока сделала одну такую успешную франшизу «Последний богатырь», и эта франшиза будет продолжаться», — рассказал Илоян. «Мы позже анонсируем, как именно», — добавил он.

ИА REGNUM напоминает, что премьера первого фильма «Последний богатырь» Дмитрия Дьяченко состоялась в октябре 2022 года. Позже вышли продолжения «Последний богатырь: Корень зла» и «Последний богатырь: Посланник тьмы».