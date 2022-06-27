Москва, , 15:38 — REGNUM Ведущие пропаганду против специальной военной операции должны уволиться. Как передает корреспондент ИА REGNUM 27 июня, об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе парламентских слушаний в Госдуме.

Вячеслав Володин Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Тот, кто начинает искажать (информацию о проведении специальной военной операции — ред.) и пытается использовать кафедру, ведя эту пропаганду перед студентами, должен взять и уйти», — сказал Володин, отвечая на выступление лидера СРЗП Сергея Миронова.

Сегодня наши солдаты защищают безопасность России, спасают наших соотечественников, подчеркнул спикер Госдумы.

«Мы должны быть честны перед ними», — отметил он.

Миронов заявил о том, что на факультете журналистики МГУ ведется антироссийская пропаганда, шельмуются поддерживающие спецоперацию.

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