Москва, , 15:37 — REGNUM Болельщики московского «Торпедо» собираются бойкотировать матчи Российской премьер-лиги (РПЛ) из-за введения так называемого «паспорта болельщика» (Fan ID). Об этом 27 июня объявило фанатское объединение «Запад-5 Ultras» в своём сообществе в соцсети «ВКонтакте».

«Перед стартом очередного чемпионата России хотим напомнить, что наша позиция относительно Fan ID осталась неизменной», — говорится в заявлении.

Отмечается, что фанаты будут бойкотировать все матчи вне зависимости от того, введена ли система Fan ID на стадионе проведения матча или нет. Кроме того, планируется бойкот любых других турниров, на которых будет введён Fan ID.

Ранее о бойкоте матчей РПЛ из-за системы Fan ID объявили фанаты «Спартака», «Динамо» и других клубов.

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