Петушки, Владимирская область, , 15:37 — REGNUM В Петушинском районе Владимирской области 26 июня произошёл пожар в частном заводе по производству лакокрасочной продукции. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.

Пожар Николай Хижняк © ИА REGNUM

Производство находится в населённом пункте Санино на улице Юбилейной. Сигнал о пожаре поступил в 16:07. Горело производственное здание и прилегающая территория с имуществом на общей площади 1020 квадратных метров.

В 18:45 был ликвидирован открытый огонь, проливку завершили в 21:20.

Погибших и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.