Во Владимирской области сгорел лакокрасочный завод
Петушки, Владимирская область, 27 июня, 2022, 15:37 — ИА Регнум. В Петушинском районе Владимирской области 26 июня произошёл пожар в частном заводе по производству лакокрасочной продукции. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.
Николай Хижняк ИА REGNUM
Пожар
Производство находится в населённом пункте Санино на улице Юбилейной. Сигнал о пожаре поступил в 16:07. Горело производственное здание и прилегающая территория с имуществом на общей площади 1020 квадратных метров.
В 18:45 был ликвидирован открытый огонь, проливку завершили в 21:20.
Погибших и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.