Москва, , 15:37 — REGNUM Под Лисичанском в Луганской Народной Республике уничтожены две группы наёмников, сообщили 27 июня в Министерстве обороны России.

Министерство обороны России Дарья Антонова © ИА REGNUM

В министерстве рассказали о боях, которые прошли в трёх километрах от Лисичанского НПЗ. Там российские подразделения уничтожили две диверсионно-разведывательные группы наёмников с общей численностью 14 человек.

В первую группу входили граждане различных государств Европы, вторая состояла из грузинских наёмников из так называемого «Грузинского легиона».

«В рядах данного бандформирования воюют преимущественно уголовники», — подчеркнули в Минобороны.