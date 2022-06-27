Тбилиси, 27 июня, 2022, 15:37 — ИА Регнум. Обвинения председателя фракции Верховной рады Украины правящей украинской партии «Слуга народа» Давида Арахамии в том, что Грузия помогает России обходить санкции, не подкреплены доказательствами. Об этом 27 июня заявил на брифинге вице-премьер, министр экономики Грузии Леван Давиташвили.

Facebook. com/EKhoshtaria Флаги Грузии и Украины перед грузинским парламентом

Он прокомментировал заявление украинского депутата, что якобы скоро будут обнародованы данные о связях действиях грузинских депутатов и основателя правящей партии «Грузинская мечта» и крупнейшего политика в Грузии Бидзины Иванишвили.

«Что касается ложных обвинений господина Арахамии, которые мы слышали неоднократно, до сих пор все эти заявления были абсолютно безответственными, их не подкрепляют никакие факты», — сказал Давиташвили.

Министр также отметил, что подобное поведение официальных лиц является вмешательством во внутренние дела Грузии. Он назвал эти действия недопустимыми и оскорбительными для грузинского народа.

Стоит отметить, что Киев регулярно выступает с критикой в адрес Тбилиси из-за того грузинские власти не разрывают экономических связей с Россией.