Ростов-на-Дону, , 15:35 — REGNUM В Ростове-на-Дону в 2024 году построят крупный мультитемпературный склад, который предназначен для осуществления логистических операций. Об этом 25 июня сообщил сити-менеджер донской столицы Алексей Логвиненко.

Склад

Инвестиционный проект воплотится в жизнь в три этапа. Первый этап уже реализован на территории бизнес-парка «ГПЗ», где построен склад общей площадью 6 443 кв. метра.

Общая площадь мультитемпературного склада составит 23 452 кв. метра.

Складкой комплекс позволит также распределить грузопотоки Азова и Батайска.