Улан-Батор, 27 июня, 2022, 15:35 — ИА Регнум. Монгольские дзюдоисты выиграли 11 медалей и заняли третье место в медальном зачете на турнире Большого шлема, который проходил с 24 по 26 июня в городе Улан-Батор.

Андрей Пронин ИА REGNUM Турнир по дзюдо

Сборная Монголии участвовала в 55 видах борьбы в 14 весовых категориях. Каждый пятый монгольский борец, который участвовал в турнире, завоевал медаль, а каждый третий — получил приз.

В Большом шлеме участвовали 255 спортсменов из 30 стран. Российские дзюдоисты заняли первое место в медальном зачете на турнире Большого шлема.

Дзюдоисты из РФ завоевали пять золотых, две серебряные и две бронзовые награды. Японские спортсмены получили 4 золото, 1 серебро и 2 бронзовой медали, таким образом заняли второе место в медальном зачете.

Монгольские спортсмены завоевали 2 золотых, 4 серебряных и 5 бронзовых медалей, заняв в медальном зачете третье место.

Отметим, спортсмены из России выступали на турнире в статусе нейтральных атлетов и под флагом IJF.