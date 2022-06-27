Лиссабон, 27 июня, 2022, 15:40 — ИА Регнум. Мобилизация усилий нужна для того, чтобы сохранить океаны Земли. Об этом генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил 27 июня в Лиссабоне на открытии конференции по океанам, сообщает агентство France-Presse.

Юлия Галушина ИА REGNUM Индийский океан, Фримантл, Австралия

Он заявил, что прежде океан, к сожалению, воспринимался как должное. Теперь же океаны находятся в чрезвычайном состоянии. Негативные последствия, которые грозят катастрофой для окружающей среды и человечества, нужно предотвратить.

«Сейчас мы столкнулись с тем, что я называю чрезвычайным состоянием океанов», — подчеркнул Гуттереш.

Конференция ООН, посвящённая океанам, продлится до 1 июля. Её организовали правительства Кении и Португалии.

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